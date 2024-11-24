У Румунії за день зафіксували два землетруси

Нагадаємо, 9 листопада у Полтавській області зафіксували землетрус. Поштовх був ледве відчутним, магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера.

Також повідомлялось, що біля берегів Криму зафіксували землетрус 1 вересня. Його магнітуда становить 3,5 бала за шкалою Ріхтера.

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