У Румунії за день зафіксували два землетруси

Сейсмологи зафіксували два землетруси за день у Румунії. Вони сталися у неділю, 24 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного інституту вивчення фізики Землі (INCDFP) Румунії.
Перший землетрус магнітудою 4,1 стався о 07:16 у сейсмічній зоні Вранча. Підземний поштовх стався на глибині 128 км.
Другий землетрус магнітудою 3,5 зафіксували о 08:43 на глибині 64,5 км.
Інформації щодо постраждалих або руйнувань внаслідок підземних поштовхів у Румунії немає.
Додамо, що Зона Вранча - це сейсмоактивна зона, що знаходиться на стику Південних, румунських та Східних українських Карпат, у повіті Вранча в Румунії.
Нагадаємо, 9 листопада у Полтавській області зафіксували землетрус. Поштовх був ледве відчутним, магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера.
Також повідомлялось, що біля берегів Криму зафіксували землетрус 1 вересня. Його магнітуда становить 3,5 бала за шкалою Ріхтера.
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