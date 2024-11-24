В Румынии за день зафиксировали два землетрясения

Напомним, 9 ноября в Полтавской области было зафиксировано землетрясение. Толчок был едва ощутим, магнитудой 3 балла по шкале Рихтера.

Также сообщалось, что у берегов Крыма было зафиксировано землетрясение 1 сентября. Его магнитуда составляет 3,5 балла по шкале Рихтера.

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