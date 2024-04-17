У Румунії над авіабазою помітили невідомі дрони, їх збили за допомогою РЕБ

Генерал Костянтин Спину заявив, що дрони були "заблоковані" електронними засобами, оскільки вони ризикували перешкодити польотам військової бази.

Співробітники служби безпеки 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічана оперативно повідомили про присутність у повітрі в районі міжнародного аеропорту "Михайло Когелнічана" дронів.

Безпілотники, за якими спостерігали за допомогою електронних, оптичних та візуальних засобів, були невеликими за розміром, швидше за все, комерційного типу та летіли на низьких швидкостях та на малих висотах.

"Згідно з регламентом, було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки в повітряному просторі, про ситуацію, що склалася, оперативно поінформовані органи цивільного повітряного руху. Також неодноразово застосовувалися засоби РЕБ, радіолокаційний і візуальний контакт з двома останніми системами було втрачено близько 00.30", - заявили в прес-службі. службі ВПС Румунії.

Командування 57-ї авіабази Михайлу Когелничану повідомило Військову прокуратуру про застосування заходів, передбачених законом у подібних ситуаціях. Також на рівні військової частини було призначено комісію з розслідування події на чолі з начальником штабу 57-ї авіабази.