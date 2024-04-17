В Румынии над авиабазой заметили неопознанные дроны, их сбили с помощью РЭБ

Несколько неопознанных дронов были замечены ночью с 15 на 16 апреля военнослужащими 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану в Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Генерал Константин Спыну заявил, что дроны были "заблокированы" электронными средствами, поскольку они рисковали помешать полетам военной базы.
Сотрудники службы безопасности 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану оперативно сообщили о присутствии в воздухе в районе международного аэропорта "Михаил Когэлничану" дронов.
Беспилотники, за которыми наблюдали с помощью электронных, оптических и визуальных средств, были небольшими по размеру, скорее всего, коммерческого типа и летели на низких скоростях и на малых высотах.
"Согласно регламенту, были приняты все меры для обеспечения безопасности в воздушном пространстве, о сложившейся ситуации оперативно проинформированы органы гражданского воздушного движения. Также неоднократно применялись средства РЭБ, радиолокационный и визуальный контакт с двумя последними системами был потерян около 00.30", - заявили в пресс-службе ВВС Румынии.
Командование 57-й авиабазы Михаил Когэлничану уведомило Военную прокуратуру о применении мер, предусмотренных законом в подобных ситуациях. Также на уровне воинской части была назначена комиссия по расследованию происшествия во главе с начальником штаба 57-й авиабазы.
Ранее стало известно, что начались работы по расширению военного комплекса 57-й авиабазы ВВС Румынии "Михаил Когэлничану". Крупнейшая в Европе военная база НАТО может появиться уже к 2040 году.
Также сообщалось, что в апреле в Румынии начались крупнейшие многонациональные учения, организованные румынскими военно-морскими силами под названием Sea Shield ("Морской щит"). В них принимают участие более 2 200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 12 стран-союзников и партнеров.
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