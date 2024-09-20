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Румунія збільшить закупівлі боєприпасів на тлі війни РФ проти України

Румунія, П'ятниця 20 вересня 2024 19:28
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Румунія збільшить закупівлі боєприпасів на тлі війни РФ проти України Фото: Румунія збільшить закупівлі боєприпасів на тлі війни РФ проти України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Румунія прискорить та збільшить закупівлі боєприпасів у відповідь на триваючу агресію Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Зазначається, що відповідне рішення в четвер ухвалила Вища рада національної оборони (CSAT) під головуванням президента Клауса Йоганніса.

Рада підкреслила, що агресивна позиція Росії призвела до змін у регіональній безпеці, які вимагають переоцінки, зміни пріоритетів і реконфігурації програм військових закупівель.

Зміни спрямовані на зміцнення оборонних можливостей Румунії для протидії новим загрозам, в тому числі "збільшення обсягів закупівель боєприпасів і поступове нарощування стратегічних резервів".

Члени Ради також обговорили план матеріального забезпечення румунської армії на 2025-2034 роки. Зокрема, було визначено необхідність для Румунії розвивати свій внутрішній промисловий потенціал для виробництва сучасного військового обладнання, щоб захистити державні інтереси та забезпечити безпеку ланцюжка поставок.

На зустрічі також були розглянуті останні події російської агресії, зокрема нещодавня ескалація, яку назвали "кричущим порушенням міжнародного права".

"Було оцінено їхній вплив на регіональну безпеку в Чорному морі зі значними наслідками як для Європи, так і для євроатлантичного регіону. Було обговорено додаткові заходи стримування та протидії для реалізації на національному рівні та за підтримки союзників по НАТО", - йдеться у заяві Ради.

Російські дрони на території Румунії

Нагадаємо, під час атаки Росії по Україні, в ніч з 7 на 8 вересня, ударні безпілотники росіян порушили повітряний простір Румунії.

Це був не перший випадок, коли російські дрони залітали на територію країни. Декілька разів у Румунії знаходили уламки безпілотників.

У Румунії наполягають, що НАТО має вжити "рішучих скоординованих" заходів у відповідь на інциденти, в ході яких російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, вторгаються в повітряний простір Альянсу.

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