Румунія збила дрон РФ над своєю територією

Міністерство оборони Румунії повідомило, що інцидент стався під час патрулювання, яке виконував іспанський винищувач F-18 у межах місії НАТО. Румунське відомство офіційно не уточнило походження безпілотника.

За даними міністерства, радари виявили його входження до повітряного простору Румунії з боку сусідньої Молдови. Це сталося приблизно за 24 км на північ від міста Галац на південному сході країни.

Винищувач отримав дозвіл на ураження

Після виявлення безпілотника винищувач F-18 встановив із ним радіолокаційний контакт. Потім за наказом безпілотник був збитий о 05:01 ранку за місцевим часом.

Румунська сторона зазначила, що уламки, ймовірно, впали в безлюдній місцевості між двома селами.

Четвертий збитий дрон за рік

Це вже четвертий безпілотний літальний апарат, який Румунія збила від початку 2026 року. Країна неодноразово фіксувала порушення свого повітряного простору безпілотниками протягом останніх чотирьох років на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зазначає CNN.