Румыния сбила дрон РФ над своей территорией

Министерство обороны Румынии сообщило, что инцидент произошел во время патрулирования, выполняемого испанским истребителем F-18 в рамках миссии НАТО. Румынское ведомство официально не уточнило происхождение беспилотника.

По данным министерства, радары обнаружили его вхождение в воздушное пространство Румынии со стороны соседней Молдовы. Это произошло примерно в 24 км к северу от города Галац на юго-востоке страны.

Истребитель получил разрешение на поражение

После обнаружения беспилотника истребитель F-18 установил с ним радиолокационный контакт. Затем по приказу беспилотник был сбит в 05:01 утра по местному времени.

Румынская сторона отметила, что обломки, вероятно, упали в безлюдной местности между двумя деревнями.

Четвертый сбитый дрон через год

Это уже четвертый беспилотный летательный аппарат, который Румыния сбила с начала 2026 года. Страна неоднократно фиксировала нарушение своего воздушного пространства беспилотниками за последние четыре года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, отмечает CNN.