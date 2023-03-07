Румунія захотіла придбати батальйон танків Abrams

У вівторок, 7 березня, Румунія оголосила, що хоче придбати батальйон танків Abrams.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Міністерства оборони Румунії Теодора Інчікаса, яку приводить Reuters.
"Ми надсилаємо наш запит на отримання попереднього дозволу на придбання батальйону танків Abrams", - заявив Інчікас.
За його словами, купівлю танків буде здійснено через міжурядову угоду. Терміни покупки поки незрозумілі. Європейський союз і держава НАТО збільшили витрати на оборону до 2,5% ВВП цього року з 2% у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
Румунія має 650 км спільного кордону з Україною. У країні знаходиться система протиракетної оборони Patriot, а станом на минулий рік на її території розміщено постійну бойову групу альянсу.
Країни, близькі до Росії, такі як Польща, Фінляндія та Німеччина, укладають угоди на виробництво американської зброї в Європі, ведуть переговори про нові угоди та прагнуть прискорити виконання існуючих контрактів. У грудні міністерство оборони Румунії підписало угоду про придбання семи безпілотних авіаційних комплексів Watchkeeper X ізраїльської компанії приблизно за 410,19 мільйона доларів.
Румунія має намір перебудувати свою державну оборонну промисловість, інвестуючи в нові технології для збільшення виробництва та експорту у регіоні.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1. Йдеться про 31 одиницю.
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав контракт зі Сполученими Штатами щодо купівлі 250 танків M1A2 Abrams.
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