Румыния захотела приобрести батальон танков Abrams

"Мы посылаем наш запрос на получение предварительного разрешения на приобретение батальона танков Abrams", - заявил Инчикас.

По его словам, покупка танков будет осуществлена через межправительственное соглашение. Сроки покупки пока неясны. Европейский союз и государство НАТО увеличили расходы на оборону до 2,5% ВВП в этом году с 2% в ответ на вторжение России в Украину.

Румыния имеет 650 км общей границы с Украиной. В стране находится система противоракетной обороны Patriot, а по состоянию на прошлый год на ее территории размещена постоянная боевая группа альянса.

Страны, близкие к России, такие как Польша, Финляндия и Германия, заключают соглашения на производство американского оружия в Европе, ведут переговоры о новых соглашениях и стремятся ускорить выполнение существующих контрактов. В декабре министерство обороны Румынии подписало соглашение о приобретении семи беспилотных авиационных комплексов Watchkeeper X израильской компании примерно за 410,19 миллиона долларов.

Румыния намерена перестроить свою государственную оборонную промышленность, инвестируя в новые технологии для увеличения производства и экспорта в регионе.