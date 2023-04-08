Румунія вирішила придбати велику партію БМП на майже 3 млрд євро, - ЗМІ

Три великі виробники бойової техніки боротимуться за перемогу в процедурі оснащення румунської армії за програмою "Гусенічна бойова машина піхоти - MLI", контракт вартістю майже 3 мільярди євро.

Йдеться про американську БМП ASCOD із General Dynamics European Land Systems, бронеавтомобіль Redback виробництва південнокорейців із Hanwha та німецька модель Lynx від Rheinmetall.

Контракт на постачання бойових машин піхоти буде аналогічним контракту на постачання бронемашин Piranha 5. Таким чином, перші моделі будуть імпортовані, а пізніше будуть передані технології і бронемашини будуть вироблятися в Румунії.

Програма поставок здійснюватиметься у два етапи, на першому етапі передбачено придбання 246 БМП, включаючи тренажери та початкове матеріально-технічне забезпечення.

"Етап розпочнеться у 2023 році та триватиме до 2031 року, а орієнтовна вартість контрактів на купівлю на цьому етапі становить 2,5 мільярда євро.

На другому етапі буде закуплено 52 бронемашини на суму 450 млн євро", - йдеться у матеріалі.