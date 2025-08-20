Румунія вимагатиме повернення всіх викрадених українських дітей, - президент Дан

Нікушор Дан під час відеоконференції "Коаліції охочих" і Європейської ради повідомив, що Румунія зробить внесок у надання надійних гарантій безпеки для України, які реалізовуватимуться через тісну співпрацю Європи та США. На його думку, це інвестиція у безпеку всієї Європи, а не лише України.

Також румунський президент зазначив, що участь президента США Дональда Трампа в мирній угоді щодо України є необхідною, а роль Європи - так само критично важлива.

"Трансатлантична координація залишається нашою найсильнішою перевагою у стримуванні російської агресії", - вважає він.

Нікушор Дан переконаний, що санкції проти Росії мають залишатися чинними і посилюватися доти, доки не буде досягнуто миру.

"Мирна Україна також посилює безпеку Румунії й приносить користь нашому сусідові - Республіці Молдова", - зазначив він.

Також, за словами глави держави, Румунія й надалі підтримуватиме зусилля щодо прагнення України повернути всіх викрадених дітей.