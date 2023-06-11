UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Румунія відкликала свого посла з Кенії через расистський скандал

Фото: Румунія відкликала свого посла з Кенії через расистський скандал (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

МЗС Румунії відкликало свого посла в Кенії Драгоса Тігау через расистський скандал і вибачилося за те, що він порівняв африканців із мавпами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що на зустрічі у будівлі ООН у столиці Кенії Найробі 26 квітня посол Румунії, побачивши за вікном мавпу, сказав: "Африканська група приєдналася до нас".

Вперше про інцидент повідомив міністр закордонних справ Кенії Камау Мачарія 8 червня. Він заявив, що був "приголомшений і обурений" цим інцидентом. За його словами, було заїксовано спроби приховати поведінку Тігау.

Пізніше, 9 червня, африканські дипломати вимагали публічних вибачень від МЗС Румунії, наполягаючи на тому, що приватних вибачень замало. У той же день Румунія оголосила, що поінформована про інцидент і розпочала процедуру відкликання свого посла.

"Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і просимо вибачення у всіх, хто постраждав. Будь-яка поведінка чи коментарі расистського характеру є абсолютно неприйнятною", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Румунії.

Раніше ми писали, що в ООН закликали Росію призупинити примусову мобілізацію та расизм.

Також повідомлялося, що Румунія зобов'язала Росію скоротити дипломатичну присутність у Бухаресті. Зокрема, країну мають залишити понад 50 росіян упродовж 30 днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяКения