ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Румунія зобов'язала РФ скоротити дипломатичну присутність у Бухаресті

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 16:55
Румунія зобов'язала РФ скоротити дипломатичну присутність у Бухаресті Фото: Румунія зобов'язала РФ скоротити дипломатичну присутність у Бухаресті (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Румунія зобов'язала Росію скоротити дипломатичну присутність у Бухаресті. Зокрема, країну мають покинути понад 50 росіян протягом 30 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Румунії.

У відомстві повідомляють, що російського посола в Бухаресті поінформували про рішення румунської влади скоротити дипломатичний та адміністративно-технічний персонал РФ у Румунії. Бухарест обмежив чисельність російського персоналу рівнем, близьким до рівня дипломатичного та адміністративно-технічного представництва Румунії в Москві.

У МЗС заявили, що Росія має скоротити кількість посад у Румунії на 51 позицію - тобто на 21 дипломатичну посаду і 30 посад адміністративно-технічного персоналу.

"Вибір посад, що скорочуються, та осіб, які повинні будуть покинути Румунію, буде зроблено РФ з урахуванням обмежень кожної категорії (дипломати та адміністративно-технічний персонал)", - ідеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що загальна кількість дипломатичних та адміністративно-технічних посад РФ у Румунії скорочується на 61%, а фактична чисельність персоналу - на 55,5%.

У Бухаресті зазначили, що в такий спосіб чисельність російських дипломатів і співробітників буде доведено до рівня, близького до чисельності дипломатичного і техніко-адміністративного представництва Румунії в Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Російська Федерація Дипломатичні відносини
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
DAILY
Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон