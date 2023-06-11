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Румыния отозвала своего посла из Кении из-за расистского скандала

Фото: Румыния отозвала своего посла из Кении из-за расистского скандала (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

МИД Румынии отозвало своего посла в Кении Драгоса Тигау из-за расистского скандала и извинилось за то, что он сравнил африканцев с обезьянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что на встрече в здании ООН в столице Кении Найроби 26 апреля посол Румынии, увидев за окном обезьяну, сказал: "Африканская группа присоединилась к нам".

Впервые об инциденте сообщил министр иностранных дел Кении Камау Мачария 8 июня. Он заявил, что был "ошеломлен и возмущен" этим инцидентом. По его словам, были заиксированы попытки скрыть поведение Тигау.

Позже, 9 июня, африканские дипломаты требовали публичных извинений от МИД Румынии, настаивая на том, что частных извинений недостаточно. В тот же день Румыния объявила, что проинформирована об инциденте и начала процедуру отзыва своего посла.

"Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и просим прощения у всех, кто пострадал. Любое поведение или комментарии расистского характера абсолютно неприемлемы", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Румынии.

Ранее мы писали, что в ООН призвали Россию приостановить принудительную мобилизацию и расизм.

Также сообщалось, что Румыния обязала Россию сократить дипломатическое присутствие в Бухаресте. В частности, страну должны покинуть более 50 россиян в течение 30 дней.

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