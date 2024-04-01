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Румунія не виділяла гроші на українських біженців у 2024 році: деталі

Фото: Українські біженці у Румунії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Влада Румунії у 2024 році ще не виділяла українським біженцям жодної фінансової допомоги. Про це повідомила Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (IGSU).

Гроші, які отримали українці у лютому 2024 року, були виплатами за кінець 2023 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на libertatea.ro.

Українським біженцям у Румунії досі не виплатили фінансову допомогу в 2024 році, повідомили виданню джерела на місцях. Це підтвердили і в Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій (IGSU).

"Щодо видатків за січень і лютий 2024 року були вжиті кроки з вищими структурами для виділення необхідних коштів після отримання запитів від органів місцевого державного управління. Наразі немає можливості оцінити дати, коли ми отримаємо запитані суми", – зазначили в IGSU.

Чиновники зазначили, що кошти для виплат перерахують відразу, щойно їх виділять з державного бюджету.

У 2023 році Румунія також із великим запізненням виділила гроші на допомогу українським біженці через проблему дефіциту бюджету.

Торік уряд переглянув програму допомоги і зменшив суми виплат. До квітня 2023 року діяла програма "50/20", за якою власники житла отримували 70 лей (14 євро) на добу за розміщення та харчування кожного біженця.

З травня уряд визначив допомогу в 750 леїв (150 євро) для окремих осіб та 2000 леїв (402 євро) на місяць для сімей. Також додатково 600 лей (120 євро) на особу на харчування. Така допомога діє 4 місяця. Для отримання допомоги після цього дорослі мають бути зареєстровані як безробітні або мати роботу, а діти – зараховані до школи.

Сім'я українських біженців із трьох осіб має отримувати 3800 лей (764 євро) на місяць на проживання та харчування, а одна особа може отримати суму в розмірі 1350 лей (271 євро) на місяць.

За даними УВКБ ООН, у лютому 2024 року в Румунії перебували майже 78 тисяч українських біженців.

Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами українські біженці стикаються у Румунії. Лише 10% респондентів можуть задовольнити всі свої основні потреби.

Також ми розповідали, що восени українці стали більше виїжджати із Румунії. Однією з причин була затримка соціальних виплат.

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