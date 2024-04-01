Румыния не выделяла деньги на украинских беженцев в 2024 году: детали

Украинским беженцам в Румынии до сих пор не выплатили финансовую помощь в 2024 году, сообщили изданию источники на местах. Это подтвердили и в Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (IGSU).

"По расходам за январь и февраль 2024 года были предприняты шаги с высшими структурами для выделения необходимых средств после получения запросов от органов местного государственного управления. Пока нет возможности оценить даты, когда мы получим запрашиваемые суммы", – отметили в IGSU.

Чиновники отметили, что средства для выплат перечислят сразу, как только их выделят из государственного бюджета.

В 2023 году Румыния также с большим опозданием выделила деньги на помощь украинским беженцам из-за проблемы дефицита бюджета.

В прошлом году правительство пересмотрело программу помощи и уменьшило суммы выплат. До апреля 2023 года действовала программа "50/20", по которой владельцы жилья получали 70 лей (14 евро) в сутки за размещение и питание каждого беженца.

С мая правительство определило помощь в 750 леев (150 евро) для отдельных лиц и 2000 леев (402 евро) в месяц для семей. Также дополнительно 600 лей (120 евро) на человека на питание. Такая помощь действует 4 месяца. Для получения помощи после этого взрослые должны быть зарегистрированы как безработные или иметь работу, а дети – зачислены в школу.

Семья украинских беженцев из трех человек должна получать 3800 лей (764 евро) в месяц на проживание и питание, а одно лицо может получить сумму в размере 1350 лей (271 евро) в месяц.

По данным УВКБ ООН, в феврале 2024 года в Румынии находились около 78 тысяч украинских беженцев.