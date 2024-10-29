Румыния примет закон, чтобы сбивать российские "шахеды"
Министерством обороны Румынии обнародовало проект закона, который позволяет сбивать беспилотники, незаконно нарушающие ее воздушное пространство, исходя из уровня угрозы и рисков для человеческой жизни и имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Законопроект устанавливает конкретные условия, при которых Румыния будет контролировать использование своего воздушного пространства как пилотируемыми, так и беспилотными летательными аппаратами.
"На уровне Европейского Союза продолжаются усилия по формированию единого подхода к беспилотным летательным аппаратам, а также по установлению мер по противодействию рискам", - говорится в законопроекте.
Однако "военные действия на Черном море, масштабное увеличение использования БПЛА, как военных, так и адаптированных для военных целей, продолжают создавать серьезные риски на границе с Украиной и вблизи приграничной зоны Румынии", отмечают в Минобороны Румынии.
Меры, предлагаемые для пилотируемых летательных аппаратов, носят постепенный характер: от установления местоположения и идентификации летательного аппарата до попыток контакта, перехвата и предупредительных выстрелов.
Пилотируемый самолет, летевший без разрешения, мог быть уничтожен только в том случае, если он совершал атаку или агрессивно реагировал на перехват.
Беспилотные летательные аппараты, чаще всего дроны, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение - это крайняя мера.
Согласно предлагаемому закону, союзные системы, присутствующие в Румынии, также могут участвовать в любых действиях в соответствии с договорами о коллективной обороне с государствами-членами НАТО и ЕС.
Окончательное одобрение парламента состоится после того, как закон будет одобрен правительством.
Румыния, имеющая общую границу с Украиной протяженностью 650 км, за последний год неоднократно сталкивалась с падением фрагментов российских беспилотников на своей территории, поскольку Москва атаковала украинскую портовую инфраструктуру.
Ранее в этом месяце радиолокационные системы Румынии зафиксировали четыре отдельных сигнала, вероятно, от беспилотников, нарушивших ее национальное воздушное пространство.