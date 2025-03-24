Румыния и Болгария опасаются соглашения между США и РФ по Черному морю, - FT
Румыния и Болгария обеспокоены возможными изменениями в Черном море из-за переговоров США и России. Они опасаются, что это расширит влияние Москвы в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Прибрежные страны ЕС Румыния и Болгария обеспокоены возможными изменениями в статус-кво Черного моря в рамках потенциального соглашения между Россией и США.
Как сообщает Financial Times, официальные лица региона опасаются, что это расширит зону действий российского флота.
Украина смогла оттеснить российские военные корабли из западной части Черного моря, что стало одним из ее ключевых достижений за время войны. Поэтому любые договоренности могут дать преимущество Москве и повлиять на безопасность соседних стран, заявляют чиновники.
"Это наш регион, и мы не доверяем россиянам, если они получат больше свободы действовать", - отметил один из европейских чиновников.
Переговоры между США и РФ в Саудовской Аравии назвали "техническими", поскольку участие в них принимают чиновники среднего уровня, а не высокопоставленные политики.
В то же время главный представитель Трампа в отношениях с Россией Стив Уиткофф заявил, что ожидает "реального прогресса" в вопросе прекращения огня в Черном море.
Переговоры США и РФ
Напомним, что в понедельник, 24 марта представители США и России начали очередной раунд переговоров.
Член российской делегации Григорий Карасин заявил, что обсуждение "проходит творчески" и затрагивает "актуальные темы". По его словам, Москве и Вашингтону "удается поддерживать контакт".
Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ключевой темой переговоров станет так называемая "черноморская инициатива", касающаяся безопасности судоходства в Черном море.
Он также добавил, что Владимир Путин получит оперативные отчеты о ходе консультаций, а затем проведет международный телефонный разговор.
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