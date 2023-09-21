Румунія розробить з Україною систему ліцензування імпорту та експорту зерна

Україна та Румунія спільно розроблятимуть план контролю над експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів. Така робота триватиме найближчих 30 днів.

Про це повідомив міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Така заява румунського міністра пролунала після того, як українська сторона запропонувала Європейській комісії, а також Румунії, Польщі, Болгарії, Словаччині та Угорщині план експортного контролю для пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпаку для захисту місцевих ринків.

Бухарест у вівторок схвалив запровадження експортних ліцензій на низку сільськогосподарських продуктів для експорту до п'яти східних країн ЄС.

"Експортні ліцензії для українських компаній набудуть чинності через 30 днів. За цей час Румунія також створить чітку процедуру ліцензування імпорту для румунських фермерів та переробників", - сказав він.

Також Барбу висловив упевненість, що цей механізм, запропонований Європейською комісією та "прийнятий на озброєння Україною та узгоджений нами на користь фермерів, буде повністю функціонувати".

За його словами, Румунія видаватиме ліцензії на імпорт лише вітчизняним фермерам та переробникам харчових продуктів, яким необхідно поповнювати запаси, а не посередникам. Чиновник додав, що перевірки безпеки харчових продуктів будуть проводитись при всьому імпорті.

Ембарго на українське зерно та позиція Бухареста

Румунія входить до п'яти країн східного Євросоюзу поряд із Болгарією, Угорщиною, Польщею та Словаччиною, в яких спостерігався сплеск імпорту українського зерна після початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Це, як повідомляли в цих країнах, деформувало місцеві ринки та викликало протести фермерів, внаслідок чого ЄС затвердив обмеження на імпорт українського зерна, але давши добро на транзит агропродукції в інші країни, до 15 вересня.

Минулого тижня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили, що продовжать ембарго в односторонньому порядку. Своєю чергою Україна подала скаргу на ці три держави у Світову організацію торгівлі.

В уряді України запропонували Єврокомісії та сусіднім країнам план експортного контролю для чотирьох груп сільськогосподарських культур (пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку) для захисту місцевих ринків у різних країнах.

Також нагадаємо, що минулого року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну румунський чорноморський порт Констанца став найбільшим альтернативним експортним маршрутом для української агропромисловості, де зерно доставляється автомобільним, залізничним чи баражним транспортом через Дунай.