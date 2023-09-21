Румыния разработает с Украиной систему лицензирования импорта и экспорта зерна

Украина и Румыния совместно будут разрабатывать планом контроля над экспортом зерна, который поможет защитить румынских фермеров. Такая работа продлится ближайшие 30 дней.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Такое заявление румынского министра прозвучало после того, как украинская сторона предложила Европейской комиссии, а также Румынии, Польше, Болгарии, Словакии и Венгрии план экспортного контроля для пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса для защиты местных рынков.

Бухарест во вторник одобрил введение экспортных лицензий на ряд сельскохозяйственных продуктов для экспорта в пять восточных стран ЕС.

"Экспортные лицензии для украинских компаний вступят в силу через 30 дней. За это время Румыния также создаст четкую процедуру лицензирования импорта для румынских фермеров и переработчиков", - сказал он.

Также Барбу выразил уверенность, что этот механизм, предложенный Европейской комиссией и "принятый на вооружение Украиной и согласованный нами в интересах фермеров, будет полностью функционировать".

По его словам, Румыния будет выдавать лицензии на импорт только отечественным фермерам и переработчикам пищевых продуктов, которым необходимо пополнять запасы, а не посредникам. Чиновник добавил, что проверки безопасности пищевых продуктов будут проводиться при всем импорте.

Эмбарго на украинское зерно и позиция Бухареста

Румыния входит в число пяти стран восточного Евросоюза наряду с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, в которых наблюдался всплеск импорта украинского зерна после начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Это, как сообщали в данных странах, деформировало местные рынки и вызвало протесты фермеров, в результате чего ЕС утвердил ограничения на импорт украинского зерна, но при этом дав добро на транзит агропродукции в другие страны, до 15 сентября.

На прошлой неделе Польша, Словакия и Венгрия объявили, что продолжат эмбарго в одностороннем порядке. В свою очередь Украина подала жалобу на эти три государства во Всемирную торговую организацию.

В правительстве Украины предложили Еврокомиссии и соседним странам план экспортного контроля для четырех групп сельскохозяйственных культур (пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса) для защиты местных рынков в разных странах.

Также напомним, что в прошлом году после полномасштабного вторжения РФ в Украину румынский черноморский порт Констанца стал крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом для украинской агропромышленности, где зерно доставляется автомобильным, железнодорожным или баржным транспортом через Дунай.