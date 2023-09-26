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Удар "Шахедів" по переправі на Дунаї зняли з румунського берега

Україна, Вівторок 26 вересня 2023 10:00
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Удар "Шахедів" по переправі на Дунаї зняли з румунського берега Фото: удар по українському пункту на Дунаї зняли з румунського берега (facebook.com/gabor.petru.18)
Автор: Олександр Білоус

Під час удару на південь Одеської області "Шахедами" постраждала поромна переправа через Дунай "Орлівка-Ісакча" між Україною та Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Digi24.

За даними видання, рух через пункт пропуску Ісакча повністю закрито через сьогоднішні обстріли з української сторони (Орлівка Ізмаїльського району). Два пороми, що забезпечують переправу з одного берега Дунаю на інший, стоять якорі на румунському березі.

На кадрах, знятих із митниці Ісакча, можна побачити величезне полум'я від вибухів. Той, хто зняв відео, кричить своїм колегам на баржі, щоб вони якнайшвидше покинули порт.

Місцеві жителі Ісакча кажуть, що вночі вони чули гучні звуки та бачили п'ять-шість дронів.

Нічна атака

Нагадаємо, нічний удар "Шахедів" 26 вересня був направлений на припортову та прикордонну інфраструктуру Одеської області.

Як повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер, протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область.

"Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збито. На жаль, в Ізмаїльському районі сталося потрапляння до припортової інфраструктури", - написав він.

За його даними, постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другому з тяжкою травмою руки госпіталізували. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися.

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