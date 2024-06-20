Румунія розмірковує над передачею Україні системи Patriot, але є нюанс

Сьогодні, 20 червня, Румунія вирішуватиме, чи відправляти систему Patriot в Україну. У Міноборони країни стверджують, що зараз для цього "не найкращий час".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Так, Вища рада національної оборони має вирішити, чи передавати систему Patriot Україні, хоча у звіті Міністерства оборони країни стверджується, що зараз для цього не найкращий час.

За даними ЗМІ таку доповідь від Міноборони Румунії отримав президент країни Клаус Йоганніс.

Водночас документ не відкидає цілковито дану пропозицію, оскільки остаточне рішення залишається за Верховною радою, яку очолює Йоганніс.

Наразі очікується, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними й військовими лідерами.

За даними джерел, рада може схвалити надання системи, якщо зможе гарантувати, що протиповітряна оборона Румунії не постраждає.

Як зауважую видання, висновок звіту не є несподіваним, враховуючи, що міністр оборони Анджел Тилвар неодноразово виступав проти розгортання цієї системи в Україні, оскільки він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території".

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку також висловив застереження, заявивши, що Румунія наразі не має достатньої кількості систем Patriot.

Втім він визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", хоча це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".