Румунія розірвала контракт на купівлю чотирьох корветів у Франції: названо причину

Міністерство оборони Румунії скасувало угоду щодо купівлі чотирьох військових кораблів у французької компанії Naval Group після того, як компанія та її партнер не змогли вкластися в окреслений термін для підписання контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Оборонна фірма Naval Group виграла контракт на будівництво чотирьох корветів Gowind для ВМФ Румунії та ремонт двох існуючих фрегатів за 1,2 мільярда євро у 2019 році у партнерстві з румунською компанією Santierul Naval Constanta.

Але угоду було затримано спочатку через юридичні проблеми, а потім через те, що обидві компанії не змогли дійти розуміння щодо зростання витрат.

Румунія модернізує свої Збройні сили

Військово-морський флот Румунії є найменш модернізованим родом збройних сил. Країна, що входить до НАТО з 2004 року та Євросоюз із 2007 року, цього року збільшила свої витрати на оборону до 2,5% ВВП у відповідь на вторгнення Росії до України.

У країні, яка має 650-кілометровий кордон з Україною, розміщено систему протиракетної оборони США, а з минулого року на її території розміщено постійну бойову групу НАТО на чолі з Францією.

Також повідомлялося, що у Румунії незабаром відкриють Центр технічного обслуговування та капітального ремонту вертольотів Black Hawk. Він розташується у місті Бакеу завдяки партнерству між румунською авіаційною компанією Aerostar SA та американською Lockheed Martin.