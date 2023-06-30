У Румунії відкриють центр з техобслуговування вертольотів Black Hawk

Центр технічного обслуговування та капітального ремонту гелікоптерів Black Hawk відкриють у місті Бакеу завдяки партнерству між румунською авіаційною компанією Aerostar SA та американською Lockheed Martin

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням посиланням на Digi24 .

Відповідно до угоди, підписаної двома компаніями у січні, центр буде повністю акредитований і запрацює коли 7 вертольотів S-70 Black Hawk прибудуть до Румунії пізніше цього року. У листопаді 2021 року Міністерство внутрішніх справ Румунії підписало рамкову угоду щодо купівлі 12 вертольотів Black Hawk для потреб аварійних служб країни.

"Цей центр, коли він запрацює, сприятиме створенню та збереженню висококваліфікованих робочих місць у Румунії. Це також дозволить підвищити рівень підготовки та знизити витрати на вертольоти Black Hawk, які тут експлуатуються. ми плануємо інтегрувати підтримку інших продуктів Lockheed Martin", - заявив віце-президент із міжнародних справ компанії Lockheed Martin Рей Пізеллі.

Також, вища Раді Оборони Румунії має намір придбати винищувачі останнього покоління F-35 для посилення своєї протиповітряної оборони.

Black Hawk для України

Вертоліт Black Hawk може перебувати в безперервному польоті близько трьох годин та з легкістю здатен подолати відстань понад 600 кілометрів. Гелікоптер призначений для стрільби керованими й некерованими ракетами типу Hellfire.

Він може виступати як підтримка піхоти, так і перевозити різноманітні вантажі. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою вертольота потрібно 3-4 секунди. Україна отримала один такий вертоліт, однак в ГУР заявили, що наша держава з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу Black Hawk.