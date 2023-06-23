Румунія розглядає можливість передачі Україні частини надприбутків енергокомпаній

В межах Конференції з відновлення України у Лондоні міністри обговорили допомогу українському енергосектору у відновленні та відбудові об’єктів інфраструктури, зруйнованих внаслідок російських атак.

"Особливу увагу на зустрічі міністри приділили заклику Міністерства енергетики України до іноземних партнерів поділитися додатковими прибутками, які енергетичні компанії отримали в результаті розв'язаної Росією війни в Україні, що зумовило істотні стрибки цін на енергоринках, а відтак - незаплановані доходи їхніх гравців", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на це звернення міністр енергетики Румунії Вірджил Даніель Попеску проінформував українську сторону про готовність румунських колег розглянути цю ініціативу.

Під час зустрічі в Лондоні Герман Галущенко та Лумініца Одобеску обговорили шляхи і напрямки реалізації відповідних намірів.

Надприбутки енергокомпаній

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що міжнародні енергетичні компанії, які отримали неймовірний прибуток через стрибки цін під час війни, мають направити частину цих грошей на відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури України.

Наведена Галущенко цифра у 200 млрд доларів часто згадується як прибуток п'яти провідних компаній - BP, Chevron, ExxonMobil, Total та Shell - у 2022 році.

Першою рішення про спрямування 10%, або 12 млн євро, надприбутків на відновлення України ухвалила міжнародна енергетична компанія Ignitis Group зі штаб-квартирою у Вільнюсі (Литва).

За даними Програми розвитку ООН та Світового банку що енергетична система України залишається надзвичайно уразливою, працюючи з обмеженим запасом міцності. Збитки енергосистеми України - без урахування руйнації Каховської ГЕС - сягнули понад 10 млрд доларів.