Енергогігантам запропонували віддати Україні частину надприбутку, отриманого через війну

Великі міжнародні енергетичні компанії, які отримали неймовірний прибуток через стрибки цін під час війни, мають направити частину цих грошей на відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики України Германа Галущенка виданню Politico .

"Багато енергетичних компаній отримують величезний непередбачений прибуток завдяки війні. Отже, ми оцінили його більш ніж у 200 млрд доларів", - сказав Галущенко під час візиту до Брюсселя.

За його словами, "вони отримують ці гроші, тому що ми боремося через війну".

"Я думаю, що було б справедливо поділити ці гроші з Україною. Я маю на увазі, щоб допомогти нам відновити, перебудувати енергетику", - додав він.

Міністр зазначив, що литовська компанія Ignitis Group вже збирається направити близько 10% свого прибутку на допомогу у відновленні в Україні, і сказав, що більші компанії мають наслідувати їхній приклад.

Наведена Галущенко цифра у 200 млрд доларів часто згадується як прибуток п'яти провідних компаній - BP, Chevron, ExxonMobil, Total та Shell - у 2022 році.

Галущенко також попередив, що Москва зможе вести в Україні вічну війну доти, доки Кремль отримуватиме прибуток від продажу викопного палива. Незважаючи на санкції проти імпорту російської нафти, введені ЄС, та цінова стеля, встановлена G7, він попередив, що президент Росії Володимир Путін все ще шукає способи обійти міжнародні ембарго.

"Якщо, з одного боку, ви намагаєтеся їх обмежити, а з іншого - даєте їм можливості, ви дозволите їм вести нескінченну війну", - сказав він, зазначивши, що Кремль використовує свої доходи від експорту енергоресурсів, щоб "виробляти зброю" і підтримувати війну.

"Ці гроші коштують життю українців", - сказав він.

Галущенко також закликав Єврокомісію встановити загальноєвропейську мету щодо усунення залежності країн від російських ядерних технологій, повторивши при цьому заклик України ввести санкції проти державного атомного гіганта "Росатом" за його роль у контролі за окупованою Запорізькою атомною електростанцією. Поки що ЄС утримується від введення санкцій щодо російської атомної галузі.

"Вони беруть участь у захопленні та незаконній експлуатації атомної станції", - сказав Галущенко.