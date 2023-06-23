RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Румыния рассматривает возможность передачи Украине части сверхприбыли энергокомпаний

Фото: Украина может получить деньги на восстановление (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Румыния рассматривает возможность направления части доходов энергокомпаний на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Они получили деньги в результате роста цен после российского вторжения в Украину.

Об этом шла речь во время встречи министр энергетики Украины Германа Галущенко с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне министры обсудили помощь украинскому энергосектору в восстановлении и восстановлении объектов инфраструктуры, разрушенных в результате российских атак.

"Особое внимание на встрече министры уделили призыву Министерства энергетики Украины к иностранным партнерам поделиться дополнительными доходами, которые энергетические компании получили в результате развязанной Россией войны в Украине, что обусловило существенные скачки цен на энергорынках, а затем - незапланированные доходы их игроков", - говорится в сообщении.

В ответ на это обращение министр энергетики Румынии Вирджил Даниэль Попеску проинформировал украинскую сторону о готовности румынских коллег рассмотреть эту инициативу.

В ходе встречи в Лондоне Герман Галущенко и Луминица Одобеску обсудили пути и направления реализации соответствующих намерений.

Сверхдоходы энергокомпаний

Ранее министр энергетики УкраиныГерман Галущенко заявил, что международные энергетические компании, получившие невероятную прибыль из-за скачков цен во время войны, должны направить часть этих денег на восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры Украины.

Приведенная Галущенко цифра в 200 млрд долларов часто упоминается как прибыль пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell – в 2022 году.

Первой решением о направлении 10%, или 12 млн евро, сверхприбылей на восстановление Украины приняла международная энергетическая компания Ignitis Group со штаб-квартирой в Вильнюсе (Литва).

По данным Программы развития ООН и Всемирного банка, энергетическая система Украины остается чрезвычайно уязвимой, работая с ограниченным запасом прочности. Ущерб энергосистемы Украины - без учета разрушения Каховской ГЭС - составил более 10 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияСлужба безопасности Украины