Румунія просить Україну перепрограмувати безпілотники після інциденту у Чорному морі

Румунія запропонувала змінити алгоритм роботи українських БПЛА

Виконувач обов'язків голови Міноборони Румунії Раду Міруце заявив, що направив українській стороні офіційний запит щодо роботи безпілотників над акваторією Чорного моря.

За його словами, Бухарест вважає за доцільне передбачити механізм, за якого українські дрони автоматично знищувалися б у разі випадкового потрапляння до територіальних вод Румунії.

"Я офіційно направив міністру оборони України запит, в якому вказав, що для Румунії доцільно оголосити про те, що будь-який безпілотник, запущений у Чорне море і вироблений в Україні, повинен бути запрограмований таким чином, щоб при випадковому попаданні в територіальні води Румунії, за будь-яких умов, він мимоволі вибухнув", - сказав він.

За словами Міруце, цього можна досягти за допомогою попереднього програмування безпілотника: навіть за втрати зв'язку вбудований мікропроцесор зможе автономно ухвалити рішення про самознищення при попаданні в територіальні води Румунії.

Він зазначив, що подібний алгоритм може працювати автономно, без постійного зв'язку з оператором, оскільки рішення про самознищення здатне приймати вбудований мікропроцесор апарату.

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Крім того, виконуючий обов'язки міністра повідомив, що Бухарест продовжує переговори із союзниками щодо розміщення додаткових коштів ППО на території країни.

За його словами, необхідність посилення захисту стала особливо актуальною після інциденту із безпілотником у районі Галаца.

"Це рішення зрештою залежить від країн, які ухвалять таке рішення. Переговори з трьома з цих країн перебувають на просунутій стадії, але оскільки це делікатне питання для кожної країни, доречно дозволити їм оголосити про завершення всіх внутрішніх процедур, необхідних для відправки сюди додаткових коштів", — заявив він.

Також Міруце розповів, що звернувся до партнерів із проханням надати Румунії додаткові засоби виявлення та спостереження за повітряними цілями, здатними діяти на малих висотах.