Румунія повністю зупинила АЕС через обміління Дунаю

Процедуру контрольованого відключення енергоблоку № 2 розпочали сьогодні о 07:00. Вже об 11:00 станція, яка до цього забезпечувала близько 680 мегават, повністю припинила постачання електроенергії до мережі.

Рішення ухвалили через тривале та суттєве падіння рівня Дунаю, воду з якого використовують для охолодження реакторів. У компанії Nuclearelectrica наголосили, що процедура відбулася відповідно до всіх стандартів безпеки.

"Утримання обох енергоблоків у безпечному режимі зупинки не впливає на параметри ядерної безпеки, зокрема на персонал, навколишнє середовище та населення", - запевнили в оператора АЕС.

Чи чекати відключень світла громадянам

Точні терміни відновлення роботи АЕС наразі невідомі. Прогнози гідрологів вказують на подальше зниження рівня води в річці протягом найближчих днів.

Водночас румунська влада запевняє, що пересічні громадяни та соціальні заклади не відчують проблем із постачанням електроенергії.

"У найгіршому випадку будуть введені обмеження лише для великих промислових підприємств. Побутові споживачі, лікарні, школи, аптеки та державні установи працюватимуть у звичайному режимі - жодної небезпеки немає", - заявив держсекретар Міненерго Крістіан Бушой.

Після перезапуску станції знадобиться ще день-два, перш ніж вона почне постачати енергію в енергосистему.