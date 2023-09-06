Румунія посилить захист повітряного простору на тлі атак Росії, - Міноборони

Влада Румунії вирішила вжити додаткових заходів для захисту повітряного простору після того, як у країні знайшли уламки російських дронів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Digi24 заявив представник Міністерства оборони Румунії Костянтин Спину.

Він нагадав, що у прикордонній зоні Румунії знайшли фрагменти, які можуть бути уламками дронів. Наразі фахівці розпочинають лабораторні дослідження, щоб з точністю встановити походження цих фрагментів.

За словами Спину, уламки могли впасти на території країни три дні тому під час атаки росіян на Ізмаїл або ще раніше.

"Вживаються і будуть вживатися всі процедурні кроки, яких вимагає ситуація. Визначено конкретні заходи для посилення технічних можливостей, моніторингу ситуації поблизу портової інфраструктури України, ми вжили додаткових заходів для безпеки нашого повітряного простору", - уточнив представник Міноборони.

Падіння дрону РФ у Румунії

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз атакували Україну за допомогою дронів. БПЛА направили у бік портової інфраструктури Одеської області на Дунаї.

У Міністерстві закордонних справ України після атаки заявили, що російські дрони впали на території Румунії. Бухарест одразу почав заперечувати таку інформацію.

Але вже сьогодні у Міноборони Румунії підтвердили, що частини російського дрону впали на території їхньої країни.