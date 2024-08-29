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Передача Україні частини обіцяних систем Patriot затримується, - Кулеба

Брюссель, Четвер 29 серпня 2024 15:59
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Передача Україні частини обіцяних систем Patriot затримується, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна все ще не отримала всіх систем Patriot, які їй пообіцяли надати союзники. Між заявами про передачу ЗРК та поставками є "розрив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби перед засіданням глав МЗС країн Євросоюзу.

За словами чиновника, він попросив партнерів надати Україні додаткові системи Patriot. Також він уточнив, що деякі з обіцяних батарей не були передані.

"Тому я закликатиму всіх партнерів, які взяли на себе зобов'язання, нарешті поставити їх", - зазначив міністр.

Що передувало

Нагадаємо, Україна після посилення російських обстрілів, яке відбулося на початку весни, попросила партнерів надати додаткові системи Patriot. Це повʼязано з тим, що такі ЗРК здатні збивати балістику.

Після цього постачання батарей Patriot до України анонсували Німеччина, США, Румунія, Нідерланди. При цьому Італія пообіцяла передати батарею SAMP-T, яка також може впоратися із ворожими балістичними ракетами.

Наразі у відкритому доступі є інформація лише про передачу Україні системи Patriot від Німеччини. Це сталося на початку липня. Також у рамках пакету військової допомоги українські воїни отримали морські катери та дрони Vector.

Варто зауважити, що українські чиновники просили партнерів передати щонайменше сім додаткових батарей Patriot, оскільки це могло вплинути на захист від ракет, а також на знищення ворожої авіації.

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