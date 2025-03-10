Румунія починає видобувати газ у Чорному морі. Угорщина хоче купувати його замість російського

Угорщина прагне розширити співпрацю з Румунією в газовому секторі з метою диверсифікації джерел енергії. Компанії вже ведуть переговори про угоду щодо газу з нового родовища.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Румунія має намір стати нетто-експортером природного газу, оскільки незабаром планується почати видобуток на новому морському газовому родовищі. Буріння на газовому родовищі Neptun Deep у Чорному морі, одному з найбільших газових родовищ Європейського Союзу, яке подвоїть видобуток Румунії і потенційно перетворить її на нетто-експортера, може розпочатися через кілька тижнів.

"Це нове газове родовище стане єдиним джерелом свіжого газу в регіоні, що може сприяти диверсифікації енергетики", - сказав Сійярто після підписання угоди про енергетичну солідарність із Себастьяном Іоаном Бурдужею, міністром енергетики Румунії.

За його словами, компанії вже ведуть необхідні комерційні переговори, "і ми сподіваємося, що вони досягнуть угоди, яка буде являти собою прогрес для обох країн".

Сійярто також повідомив, що торік газовий інтерконектор між двома країнами використовувався для торгівлі загалом 1,8 млрд кубометрів. Загальна потужність інтерконектора становить 2,6 млрд кубометрів на рік.

Близько двох третин імпорту газу в Угорщину надходить із Росії, однак на країну та деяких її сусідів чинять дедалі більший тиск для диверсифікації та відмови від поставок російських енергоносіїв після вторгнення Москви в Україну 2022 року.

Минулого року Угорщина імпортувала близько 7,5 млрд кубометрів російського газу трубопроводом "Турецький потік" і додаткові обсяги через Румунію, заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан у грудні. У неї також є внутрішній видобуток близько 1-1,5 млрд кубометрів газу.

Газовий проєкт Румунії

Neptun Deep - найбільший проєкт видобутку природного газу в румунському секторі Чорного моря і перший глибоководний офшорний проєкт у Румунії. Розташований приблизно за 160 км від узбережжя, блок Neptun Deep охоплює площу 7 500 квадратних кілометрів на глибині від 100 до 1 000 метрів.

Проєкт реалізується спільно компаніями OMV Petrom і Romgaz, кожна з яких володіє 50% участі. У червні 2023 року партнери оголосили про остаточне інвестиційне рішення щодо розробки газових родовищ Domino і Pelican South, які, за оцінками, містять близько 100 млрд кубометрів природного газу. Очікується, що видобуток становитиме близько 8 млрд кубометрів на рік.

У листопаді 2024 року мобільна офшорна бурова установка Transocean Barents прибула до Румунії для підготовки до буріння десяти видобувних свердловин у межах проєкту Neptun Deep. Це є важливим кроком у реалізації проєкту.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється в 4 млрд євро, порівну розподілених між OMV Petrom і Romgaz. Neptun Deep має стратегічне значення для Румунії.