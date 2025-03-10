Румыния начинает добывать газ в Черном море. Венгрия хочет покупать его вместо российского

Венгрия стремится расширить сотрудничество с Румынией в газовом секторе с целью диверсификации источников энергии. Компании уже ведут переговоры о соглашении о газе с нового месторождения.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Румыния намерена стать нетто-экспортером природного газа, поскольку вскоре планируется начать добычу на новом морском газовом месторождении. Бурение на газовом месторождении Neptun Deep в Черном море, одном из крупнейших газовых месторождений Европейского Союза, которое удвоит добычу Румынии и потенциально превратит ее в нетто-экспортера, может начаться через несколько недель.

"Это новое газовое месторождение станет единственным источником свежего газа в регионе, который может способствовать диверсификации энергетики", - сказал Сийярто после подписания соглашения об энергетической солидарности с Себастьяном Иоаном Бурдужей, министром энергетики Румынии.

По его словам, компании уже ведут необходимые коммерческие переговоры, "и мы надеемся, что они достигнут соглашения, которое будет представлять собой прогресс для обеих стран".

Сийярто также сообщил, что в прошлом году газовый интерконнектор между двумя странами использовался для торговли в общей сложности 1,8 млрд кубометров. Общая мощность интерконнектора составляет 2,6 млрд кубометров в год.

Около двух третей импорта газа в Венгрию поступает из России, однако на страну и некоторых ее соседей оказывают все большее давление для диверсификации и отказа от поставок российских энергоносителей после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

В прошлом году Венгрия импортировала около 7,5 млрд кубометров российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" и дополнительные объемы через Румынию, заявил премьер-министр Виктор Орбан в декабре. У нее также есть внутренняя добыча около 1-1,5 млрд кубометров газа.

Газовый проект Румынии

Neptun Deep - крупнейший проект добычи природного газа в румынском секторе Черного моря и первый глубоководный оффшорный проект в Румынии. Расположенный примерно в 160 км от побережья, блок Neptun Deep охватывает площадь 7 500 квадратных километров на глубине от 100 до 1 000 метров.

Проект реализуется совместно компаниями OMV Petrom и Romgaz, каждая из которых владеет 50% участия. В июне 2023 года партнеры объявили об окончательном инвестиционном решении по разработке газовых месторождений Domino и Pelican South, по оценкам, содержащих около 100 млрд кубометров природного газа. Ожидается, что добыча составит около 8 млрд кубометров в год.

В ноябре 2024 года мобильная оффшорная буровая установка Transocean Barents прибыла в Румынию для подготовки к бурению десяти добывающих скважин в рамках проекта Neptun Deep. Это является важным шагом в реализации проекта.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 4 млрд евро, поровну распределенных между OMV Petrom и Romgaz. Neptun Deep имеет стратегическое значение для Румынии.