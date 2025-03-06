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Словаччина хоче, щоб Україна відновила транзит газу як "жест подяки"

Україна, Четвер 06 березня 2025 12:10
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Словаччина хоче, щоб Україна відновила транзит газу як "жест подяки" Фото: Петер Пеллегріні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Словаччина наполягає на тому, щоб, як і раніше, отримувати російський газ. Просить Україну відновити транзит як "жест подяки" за допомогу ЄС.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

Пеллегріні заявив, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо хоче, щоб висновки європейського саміту 6 березня містили обговорення питання щодо дозволу Україною транзиту газу через свою територію в Європу. За його словами, таким чином він захищає національні інтереси Словацької Республіки.

Він також підкреслив, що Словаччина ніколи не була країною, яка блокувала б будь-яке рішення ЄС.

Пеллегріні вважає, що Фіцо намагається створити тиск, щоб у разі продовження допомоги з боку Євросоюзу Україна могла зробити жест подяки, відновивши транзит газу.

"Я не можу звинувачувати його за цю різку риторику, тому що він захищає інтереси національної держави Словацька Республіка", - заявив Пеллегріні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував заблокувати будь-яку допомогу Києву на саміті Євросоюзу 6 березня.

Україна припинила транзит російського газу після завершення контракту з 1 січня 2025 року, і про відновлення не йдеться. Припинення транзиту не впливає на енергетичну безпеку Європейського Союзу. Також таке рішення йде в руслі повної відмови від російського газу до 2027 року.

За інформацією РБК-Україна, в ЄС розглядають варіант забезпечення газом України, Угорщини, Словаччини та Молдови з використанням українських підземних сховищ. Йдеться про 10 млрд кубометрів.

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Транзит газу
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