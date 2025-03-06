Словаччина хоче, щоб Україна відновила транзит газу як "жест подяки"
Словаччина наполягає на тому, щоб, як і раніше, отримувати російський газ. Просить Україну відновити транзит як "жест подяки" за допомогу ЄС.
Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.
Пеллегріні заявив, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо хоче, щоб висновки європейського саміту 6 березня містили обговорення питання щодо дозволу Україною транзиту газу через свою територію в Європу. За його словами, таким чином він захищає національні інтереси Словацької Республіки.
Він також підкреслив, що Словаччина ніколи не була країною, яка блокувала б будь-яке рішення ЄС.
Пеллегріні вважає, що Фіцо намагається створити тиск, щоб у разі продовження допомоги з боку Євросоюзу Україна могла зробити жест подяки, відновивши транзит газу.
"Я не можу звинувачувати його за цю різку риторику, тому що він захищає інтереси національної держави Словацька Республіка", - заявив Пеллегріні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував заблокувати будь-яку допомогу Києву на саміті Євросоюзу 6 березня.
Україна припинила транзит російського газу після завершення контракту з 1 січня 2025 року, і про відновлення не йдеться. Припинення транзиту не впливає на енергетичну безпеку Європейського Союзу. Також таке рішення йде в руслі повної відмови від російського газу до 2027 року.
За інформацією РБК-Україна, в ЄС розглядають варіант забезпечення газом України, Угорщини, Словаччини та Молдови з використанням українських підземних сховищ. Йдеться про 10 млрд кубометрів.