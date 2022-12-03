UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Румунія почала експортувати газ до Молдови

Ілюстративне фото: Румунія почала експортувати газ до Молдови (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Румунія почала постачати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени-Кишинів. Таким чином молдавська влада хоче зменшити залежність від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

“Сьогодні о 13:00 розпочалося транспортування газу у напрямку Румунія-Молдова. Заявлено 1 023 266 кубічних метрів. Компресор працює нормально”, - наводить видання слова представників компанії Transgaz.

Варто зауважити, що будівництво газопроводу Яси-Унгени-Кишинів розпочалося у 2013 році. Його планували запустити ще у 2020 році, але він запрацював тільки зараз, оскільки недобудованою залишалася гілка Унгени-Кишинів.

Мета будівництва газопроводу - приєднати молдавську газотранспортну систему до румунської та європейської, щоб зменшити залежність Молдови від імпорту газу з РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в листопаді "Газпром" підтвердив постачання Молдові 5,7 млн. кубометрів газу на добу, що становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

Пізніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла, що Євросоюз допоможе Молдові з постачанням природного газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРумуніяМолдова