Румунія планує розширити транзит українського зерна Дунаєм

За її словами, Румунія може відкрити нові пункти перетину кордону з Україною, збільшити штат співробітників на наявних переходах і залучити відставних і військових льотчиків для прискорення транзиту суден через Дунайські канали.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти для збільшення і прискорення цього транзиту. Ситуація з безпекою, звичайно, непроста, але ми готові й надалі допомагати Україні", - заявила Одобеску.

Наразі румунський порт Констанца, найбільший чорноморський порт блоку, є кращим варіантом для українських компаній через близькість і вартість.

Румунія вже забезпечила транзит понад 20 млн тонн зерна з України, що становить приблизно половину від усього 41 млн тонн, перевезених "коридорами солідарності" з моменту початку російського вторгнення.

Вихід Росії із "зернової угоди"

17 липня в Росії заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з чорноморських портів.

Після цього окупанти майже щоночі атакують південь України. Зокрема, вони обстрілюють Одесу та область.

Так, у ніч проти 24 липня загарбники атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться недалеко від кордону з Румунією.

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