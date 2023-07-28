RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Румыния планирует расширить транзит украинского зерна по Дунаю

Фото: министр иностранных дел Румынии Луминита Одобеску (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Румыния планирует быстро расширить один из ключевых транзитных маршрутов для украинского зерна. Поскольку эскалация российских атак в Черном море усиливает риски для мировой торговли продовольствием.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминита Одобеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, Румыния может открыть новые пункты пересечения границы с Украины, увеличить штат сотрудников на существующих переходах и привлечь отставных и военных летчиков для ускорения транзита судов через Дунайские каналы.

"Мы находимся в тесном контакте с Украиной, чтобы определить наилучшие варианты для увеличения и ускорения этого транзита. Ситуация с безопасностью, конечно, непростая, но мы готовы и дальше помогать Украине", - заявила Одобеску.

В настоящее время румынский порт Констанца, крупнейший черноморский порт блока, является предпочтительным вариантом для украинских компаний из-за близости и стоимости.

Румыния уже обеспечила транзит более 20 млн тонн зерна из Украины, что составляет примерно половину от всего 41 млн тонн, перевезенных по "коридорам солидарности" с момента начала российского вторжения.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля в России заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие с черноморских портов.

После этого оккупанты почти каждую ночь атакуют юг Украины. В частности, они обстреливают Одессу и область.

Так, в ночь на 24 июля захватчики атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится недалеко от границы с Румынией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияВойна России против Украинызерновой коридор