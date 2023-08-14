Румунія після вибуху направила корабель і гелікоптер для пошуку блукаючих мін у Чорному морі

Військово-морські сили Румунії направили корабель і гелікоптер для пошуку блукаючих мін на чорноморському узбережжі країни. Зокрема, після того як унаслідок вибуху було легко пошкоджено пірс у приморському курорті Костінешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Військово-морські сили Румунії заявили, що їхні водолази все ще з'ясовують, чи не був вибух на пірсі спричинений міною.

За словами представників ВМС Румунії, повідомлення про те, що в районі порту Мангалія дрейфує окрема міна, виявилися необґрунтованими.

Вибух міни біля узбережжя Румунії

Сьогодні румунське узбережжя неподалік міста Костінешті стався вибух російської міни. За даними цивільного захисту, під час вибуху міни ніхто не постраждав.

Міни у Чорному морі

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунський флот знешкодив п'ять російських морських мін у Чорному морі.

Зокрема, у серпні 2022 року румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала у Чорному морі неподалік берега.

У вересні минулого року в акваторії Чорного моря корабель Військово-морських сил Румунії наткнувся на міну, що дрейфувала, яка вибухнула прямо біля судна, проте не завдала шкоди.

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