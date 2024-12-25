Румунія не підтвердила проліт російської ракети над її територією

Румунія не підтверджує, що російська ракета під час обстрілу України залетіла на територію країни. У Румунії продовжать розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Румунії Костянтина Спіну, якого цитує Digi24.
Він зазначив, що Україна поінформувала військове керівництво Румунії, що близько 7:30 ракета Росії залетіла в повітряний простір Молдови. Після чого вона "протягом близько двох хвилин" була в районі міста румунського Дарабани.
Речник Міноборони наголосив, що система повітряного спостереження Румунії як частина інтегрованої системи НАТО такої ситуації не виявила.
"З даних моніторингу систем повітряного спостереження Румунії та з даних, наданих засобами країн НАТО, які доповнюють моніторинг, перетин повітряного простору Румунії не було підтверджено в зоні відповідальності Румунії", - сказав Спіну.
За його словами, компетентні структури Міноборони продовжуватимуть розслідувати цю ситуацію та з’ясовувати всі обставини.
Сьогодні, 25 грудня, росіяни атакували Україну понад 70 ракетами та понад 100 дронами. Я повідомив президент Володимир Зеленський, сили ППО знищили значну частину безпілотників та понад 50 ракет.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що під час атаки одна з російських ракет перетнула повітряний простір Молдови. При цьому моніторингові групи писали, що осійська ракета подолала 140 кілометрів територією Молдови та Румунії.
У Молдові зробили декілька заяв щодо російської ракети. Спочатку у Національній армії Молдови заявили, епізод, імовірно, стався. Проте потім виправилися і зазначили, що не фіксували жодних ракет або безпілотників у повітряному просторі країни.
Тим часом президент Молдови Майя Санду написала у соцмережах, що російська ракета порушила повітряний простір країни.
Детальніше про наслідки сьогоднішнього обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.