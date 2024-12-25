Румунія не підтвердила проліт російської ракети над її територією

Він зазначив, що Україна поінформувала військове керівництво Румунії, що близько 7:30 ракета Росії залетіла в повітряний простір Молдови. Після чого вона "протягом близько двох хвилин" була в районі міста румунського Дарабани.

Речник Міноборони наголосив, що система повітряного спостереження Румунії як частина інтегрованої системи НАТО такої ситуації не виявила.

"З даних моніторингу систем повітряного спостереження Румунії та з даних, наданих засобами країн НАТО, які доповнюють моніторинг, перетин повітряного простору Румунії не було підтверджено в зоні відповідальності Румунії", - сказав Спіну.

За його словами, компетентні структури Міноборони продовжуватимуть розслідувати цю ситуацію та з’ясовувати всі обставини.