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Румунія підтримуватиме Україну, аби країна завдала стратегічної поразки Росії, - МЗС

Фото: міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно для перемоги. Росії необхідно завдати стратегічної поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, яку приводить Capital.

Ауреску нещодавно взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у Гімничі.

Під час зустрічі офіційні особи обговорили 11 пакет санкцій проти Росії, а також санкції, спрямовані проти олігархів Молдови.

У ході цього заходу румунський міністр висловив підтримку 11-му пакету санкцій проти Росії, вказавши, що він має бути прийнятий якнайшвидше і має бути дуже серйозним.

"Я ще раз заявляю про тверду підтримку з боку Румунії збільшення та розширення, наскільки це необхідно, підтримки України, щоб виграти цю війну та завдати стратегічної поразки Росії", - сказав міністр.

Нагадаємо, що на території Румунії планується провести нові навчання країн-членів НАТО. Їх проводитимуть в кінці травня, а завершаться на початку червня цього року.

У вівторок, 9 травня, у Бухаресті відкрили Європейський центр компетенції у сфері кібербезпеки. Необхідність у ньому стала актуальною після зростання гібридних та кібератак на інфраструктуру Європи.

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