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Румунія підтримала вступ України в НАТО, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Румунія підтримала членство України в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

Кулеба у середу, 21 червня, провів першу особисту зустріч зі своєю румунською колегою Лумініцою Одобеску.

Глава МЗС України висловив вдячність румунським партнерам за підтримку вступу до НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоханніс ухвалили спільну декларацію, у якій Бухарест зобов'язався підтримувати Україну на шляху до членства в НАТО.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що зможе приєднатися до НАТО лише після завершення бойових дій. Проте країна хоче на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройду у липні, отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО. Зокрема, як повідомляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, країна очікує на "графік вступу".

Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Тим часом в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

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