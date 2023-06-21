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Румыния поддержала вступление Украины в НАТО, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Румыния поддержала членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Кулеба в среду, 21 июня, провел первую личную встречу со своей румынской коллегой Луминицей Одобеску.

Глава МИД Украины выразил благодарность румынским партнерам за поддержку вступления в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис приняли общую декларацию, в которой Бухарест обязался поддерживать Украину на пути к членству в НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после боевых действий. Однако страна хочет на прошедшем в июле саммите Альянса в Вильнюсе получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО. В частности, как сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, страна ожидает "график вступления".

Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Между тем в Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

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