Румунія піднімала військову авіацію через атаку РФ на Україну

За інформацією Міністерства оборони Румунії, кілька безпілотних повітряних цілей тимчасово перетнули кордон під час чергової масованої атаки Росії на західні регіони України.

Зазначається, що близько 03:00 системи радіолокаційного спостереження зафіксували повітряні цілі, які рухались на різних траєкторіях у повітряному просторі України неподалік від румунських кордонів.

Зокрема в районі Марамуреш – Сучава. Українська сторона підтвердила, що вжила заходів для розосередження військових літаків після масованих ударів по аеродромах.

Активація бойової авіації

У відповідь на потенційну загрозу, близько 03:30 з румунської авіабази Борча було піднято в повітря два винищувачі F-16.

Згодом, о 05:00, до повітряного патрулювання долучились два літаки Eurofighter Typhoon ВПС Італії, що несуть чергування в межах повітряної поліції НАТО.

За даними румунських військових, з 03:30 до 06:00 було зафіксовано 12 повітряних цілей.

Чотири з них на короткий час увійшли в повітряний простір Румунії у районах Сігету Мармацієй та Вікову-де-Сус. При цьому зазначається, що порушення не становило загрози нацбезпеці чи життю людей.

Після завершення завдання румунські та італійські винищувачі повернулись на свої бази.