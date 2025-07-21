Румыния поднимала военную авиацию из-за атаки РФ на Украину

По информации Министерства обороны Румынии, несколько беспилотных воздушных целей временно пересекли границу во время очередной массированной атаки России на западные регионы Украины.

Отмечается, что около 03:00 системы радиолокационного наблюдения зафиксировали воздушные цели, которые двигались на разных траекториях в воздушном пространстве Украины неподалеку от румынских границ.

В частности в районе Марамуреш - Сучава. Украинская сторона подтвердила, что приняла меры для рассредоточения военных самолетов после массированных ударов по аэродромам.

Активация боевой авиации

В ответ на потенциальную угрозу, около 03:30 с румынской авиабазы Борча были подняты в воздух два истребителя F-16.

Впоследствии, в 05:00, к воздушному патрулированию присоединились два самолета Eurofighter Typhoon ВВС Италии, несущих дежурство в рамках воздушной полиции НАТО.

По данным румынских военных, с 03:30 до 06:00 было зафиксировано 12 воздушных целей.

Четыре из них на короткое время вошли в воздушное пространство Румынии в районах Сигету Мармацией и Викову-де-Сус. При этом отмечается, что нарушение не представляло угрозы нацбезопасности или жизни людей.

После завершения задания румынские и итальянские истребители вернулись на свои базы.