Румунія піднімала F-16 через атаку дронів РФ на південь Одеської області

"Близько 11:50 з 86-ї авіабази у Фетешті (місто в Румунії - ред.) було піднято два винищувачі F-16 для моніторингу прикордонного району з Україною на півночі повіту Тулча", - розповіли у відомстві.

При цьому, як додали в Міноборони, о 12:00 жителі північної частини Тулчі були сповіщені про загрозу падіння уламків. Тривога завершилася о 12:22. Несанкціонованих вторгнень у повітряний простір Румунії не зафіксували.

Румунські ЗМІ пишуть про те, що таке повідомлення заскочило місцевих жителів зненацька, оскільки, за їхніми словами, сховатися від атаки було ніде.

Варто зауважити, що аналогічне повідомлення жителям Румунії надсилали і в новорічний день, і тоді, за даними Міноборони Румунії, повітряний простір країни під час російських атак на Україну порушено не було.

До слова, близько 11:40 Повітряні сили повідомляли про те, що в акваторії Чорного моря було зафіксовано російські дрони. Вони летіли в бік Вилкового.