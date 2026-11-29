Влітку 2026 року могло розпочатися військове загострення між Румунією та РФ через російський морський дрон, який перебував поблизу румунського узбережжя.

Про це заявив колишній міністр оборони Румунії Раду Міруце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аerotime .

За словами ексурядовця, йдеться про інцидент, який відбувся 20 серпня. Того дня російський морський безпілотник дрейфував неподалік газової платформи Neptun Alpha, розташованої приблизно за 148 км на схід від Констанци, у виключній економічній зоні Румунії. Для перехоплення дрона в повітря підняли два винищувачі F-16.

Міруце розповів, що вже після підйому літаків Росія повідомила про введення тимчасових обмежень на польоти в цій частині Чорного моря.

Як пояснив ексміністр, порушення цієї заборони могло спричинити військову реакцію з боку Москви. Попри це, пілотам дали дозвіл продовжити операцію та знищити безпілотник.

Міруце вважає, що тоді ситуація могла перерости у військову ескалацію, однак російська сторона зрештою не стала реагувати.

Також колишній міністр розповів, що його застерігали від юридичних наслідків такого рішення, адже газова платформа знаходиться за межами територіальних вод Румунії. Водночас на об'єкті в той момент працювали сотні людей, чиє життя могло опинитися під загрозою.