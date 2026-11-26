Більше шансів на мир в Україні з’явиться навесні 2027 року, - президент Румунії
Перспективи досягнення миру в Україні можуть покращитися навесні 2027 року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Румунії Нікушор Дан заявив перед засіданням Європейської радиу Брюсселі.
"На цей момент я не дуже оптимістично налаштований", - сказав Дан, відповідаючи на запитання щодо можливостей досягнення миру в Україні до кінця 2026 року.
За його словами, Росія сподівається, що зима їй спрятиме і буде фактором тиску на українське суспільство через труднощі з функціонуванням енергетичної інфраструктури України.
"Я думаю, що більше шансів на мир буде навесні наступного року", - зазначив президент Румунії.
Він наголосив, що для цього важливо продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.
Водночас президент Румунії висловив упевненість, що європейці братимуть участь у подальших обговореннях і переговорах щодо завершення війни в Україні.
Нагадаємо раніше ми повідомляли, що президент Фінляндії Александер Стубб не вірить, що війна в Україні завершиться до кінця року. За його словами, потрібно готуватись до важкої зими.