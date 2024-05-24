Румунія оголосила персоною нон грата російського дипломата через шпигунський скандал

Влада Румунії ухвалила рішення оголосити персоною нон грата на території Румунії дипломата з посольства Росії в Бухаресті.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Румунії.
У відомстві зазначили, що таке рішення пов'язане з діяльністю дипломата, яка суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року. Справа, як стверджується, пов'язана зі шпигунством.
"Ці відомості було доведено до відома російської сторони сьогодні, 24 травня 2024 року, під час виклику до штаб-квартири МЗС за розпорядженням міністра закордонних справ Лумініца Одобеску тимчасового повіреного у справах РФ у Бухаресті", - ідеться в повідомленні.
Декількома годинами раніше прокуратура Румунії, яка відповідає за боротьбу з організованою злочинністю, заарештувала румуна за підозрою в шпигунстві на користь Росії.
За словами слідчих прокуратури, чоловік, який проживає в Плоєшті на півдні Румунії, з 2022 року вів спостереження за кількома румунськими військовими базами в повіті Тулча, що розташована на кордоні з Україною. Він також фотографував пересування військ на місцевості та їхнє спорядження.
Повідомляється, що він передав усю інформацію і фотографії дипломатам у російському посольстві в Бухаресті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.