Румыния объявила персоной нон грата российского дипломата из-за шпионского скандала

Российский шпион в Румынии

Несколькими часами ранее прокуратура Румынии, которая отвечает за борьбу с организованной преступностью, арестовала румына по подозрению в шпионаже в пользу России.

По словам следователей прокуратуры, мужчина, проживающий в Плоешти на юге Румынии, с 2022 года вел наблюдение за несколькими румынскими военными базами в уезде Тулча, которая находится на границе с Украиной. Он также фотографировал передвижения войск на местности и их снаряжение.

Сообщается, что он передал всю информацию и фотографии дипломатам в российском посольстве в Бухаресте.

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