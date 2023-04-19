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Румунія обговорить з Україною обмеження імпорту зерна

Фото: Румунія обговорить з Україною обмеження імпорту зерна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Румунія хоче обмежити імпорт українського зерна, але повністю забороняти його не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства сільського господарства Румунії.

У відомстві розповідають, що сьогодні міністр сільського господарства Румунії Петре Деа провів переговори з українським колегою Миколою Сольським.

"Міністр направив українській стороні запит на оперативне визначення рішень щодо обмеження експорту зернових та олійних культур (соняшника, ріпаку) до Румунії з огляду на труднощі, з якими зіткнулися румунські фермери", - сказано в повідомленні міністерства.

При цьому Україну повідомили про те, що Румунія встановлює контроль безпосередньо на митниці для всіх агропродовольчих товарів. Він передбачає відбір проб для перевірки відповідно до європейського законодавства, а не у місці призначення, як це відбувалося досі.

Також Бухарест вирішив запровадити додаткові заходи безпеки (опечатування та моніторинг) для транспорту, який перевозить українське зерно транзитом.

Міністри домовилися провести переговори в п'ятницю, 21 квітня, для того, щоб знайти вирішення проблеми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правляча Соціал-демократична партія Румунії закликала уряд запровадити заборону на імпорт українського зерна.

Також ми писали, що Угорщина запровадила заборону на ввезення 25 продуктів та зернових з України.

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